RAI - Il Napoli ha contattato l'entourage di Italiano, spunta una richiesta! Calma piatta su Conte, l'ex Juve si era proposto

Calciomercato SSC Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, con le ultime notizie sul possibile nuovo allenatore del Napoli rilasciate al portale TGR RAI.

Svanito lo scudetto poteva essere Antonio Conte la maggior attrattiva per i supporter azzurri reduci da una stagione più cervellotica che fallimentare:

"Giovedi scorso il tecnico salentino aveva fatto pervenire ad Aurelio De Laurentiis tutta il suo entusiasmo, convinto di poter rilanciare il Ciuccio grazie ad un serio progetto triennale. Pochi acquisti ma di qualità e uno stipendio lontano dagli standard del personaggio. Ciò che filtra dalla Filmauro è una calma piatta che getta (forse definitivamente) acqua gelida sul sacro fuoco del feroce salentino, pregato di rivolgere altrove le sue attenzioni.

Chi sarà quindi il candidato scelto dall'irascibile Aurelio? Tutti pensano a Pioli e Gasperini (entrambi felici di approdare in riva al Golfo) invece nelle giornata odierna sono risalite le quotazioni di Vincenzo Italiano che tutti davano vicinissimo al Torino o al Bologna (se va via Motta).

Il Napoli ha infatti contattato il suo entourage per un nuovo e forse decisivo vertice ed ha chiesto a Italiano di non firmare per altri club in attesa di questo nuovo incontro.

I motivi di questa brusca inversione di tendenza? Pratici. Il Napoli adotta un sistema di gioco adatto all'attuale rosa. Il 3-5-2 creerebbe qualche problema a più di un big della rosa. Dove giocherebbe Kvara? Senza contare i vari esterni presenti in rosa e il rilancio di Raspadori.

Con Adl mai dire mai ma stavolta gli indizi che portano a Vincenzo italiano sono davvero tanti. Conte ci sara' rimasto male: con lui anche numerosi tifosi. Si era proposto con forza e convinzione ma De Laurentiis non ha rilanciato dopo averlo inseguito per diversi mesi. Cambierà nuovamente idea?"