Calciomercato Napoli, Manna prova l'acquisto low cost dalla Serie A: costa solo 10 milioni!

Calciomercato SSC Napoli - Il nuovo acquisto in difesa può arrivare dalla Fiorentina, perché è da tempo che il Napoli ha nel mirino il difensore Martinez Quarta. Il club di De Laurentiis, con il nuovo direttore sportivo Manna, mentre stringe per il nuovo allenatore cerca già di tessere i primi contatti per il prossimo mercato.

Martinez Quarta-Napoli: il costo del difensore

E per rinforzare la difesa, dove servirà più di un acquisto, si pensa anche ad un colpo low-cost dalla Serie A: non è un mistero infatti che al Napoli piaccia molto Lucas Martinez Quarta per la difesa. Il centrale viola andrà in scadenza nel 2025 e, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, viene valutato circa 10 milioni di euro con l'ingaggio che sarebbe sotto il milione. Insomma, cifre alla portata del club di De Laurentiis.