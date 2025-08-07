Maxi Lopez: "Simeone grande acquisto, Napoli è gratificante ma a volte ti limita"

Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo attaccante del Torino: visite mediche completate e annuncio nel pomeriggio. Arriva dal Napoli per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Baroni. Maxi Lopez lo elogia su La Stampa: “Ha grinta, fame e il Dna giusto per il Toro”.

"Il Toro ha preso un giocatore che ha il suo stesso Dna, la grinta che i tifosi vogliono vedere e che ha costruito una carriera in base al sacrificio. E’ un grande acquisto. I gol che ha fatto in carriera parlano per lui. Ha solo bisogno di giocare con continuità, quando ci è riuscito ha sempre ripagato la fiducia. Conoscendolo, avrà una fame mostruosa dopo l’esperienza con gli azzurri. Giocare in una grande squadra è gratificante, ma a volte ti limita, adesso potrà tornare a volare".