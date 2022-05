Olivera-Napoli, il Pres. Getafe: "Affascinato dagli azzurri! Ecco cosa manca per chiudere"

Ultime calciomercato Napoli. Mathias Olivera al Napoli resta una pista molto calda di mercato. Il terzino sinistro del Getafe piace da tempo al club di De Laurentiis, che è al lavoro per chiudere la trattativa con il club spagnolo.

Mathias Olivera Napoli calciomercato

Napoli-Olivera, intervista presidente Getafe

Di Mathias Olivera-Napoli ne ha parlato anche il presidente del Getafe, Angel Torres Sanchez, che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha svelato a che punto si trovi la trattativa. Ecco le sue parole:

"Olivera al Napoli? Mathias affascinato dagli azzurri e dalla Champions. Ne parleremo a fine stagione, ora concentrati sulla salvezza. Se il Napoli accelera, paga la clausola e chiude subito l'affare"

Clausola Olivera-Napoli, i dettagli

Manca dunque ancora qualche milione di distanza per l'arrivo di Olivera a Napoli, con il Getafe che continua a chiedere i soldi della clausola rescissoria per dare il via libera al trasferimento in azzurro del terzino uruguaiano. A tal proposito, la clausola rescissoria del giocatore (sotto contratto fino al 2025) ammonta ad una cifra di circa 20 milioni di euro.