Offerta choc dall'Arabia per Ancelotti e Vinicius: la cifra è sconvolgente

Calciomercato - Sembrerebbe agli sgoccioli la seconda avventura al Real Madrid per Carlo Ancelotti, ma potrebbe non essere la nazionale brasiliana il suo futuro. La trattativa, infatti, non decolla e nel frattempo gli sarebbe arrivata una mega offerta che farebbe vacillare chiunque e con sé porterebbe anche il suo pupillo dei blancos.

Calciomercato, mega offerta per Ancelotti e Vinicius

“Ottocento milioni per portare all’Al Hilal Carlo Ancelotti e Vinicius Junior: l’indiscrezione sulla offerta shock per il Real arriva dalla stampa saudita. L’investimento messo sul tavolo dal club per il tecnico italiano e il giocatore brasiliano comprenderebbe ingaggi, cartellino e bonus”, si legge su La Repubblica oggi in edicola.