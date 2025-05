Rimonta scudetto del Napoli, Tuttosport applaude: è un trattato di storia applicata al calcio

Notizie Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la volata scudetto a quattro giornate dalla fine, con il Napoli in vantaggio di tre punti sull'Inter dopo essere scivolata anche a -3.

Rimonta scudetto Napoli, il commento di TuttoSport

Ecco quanto scritto dal quotidiano piemontese:

"Il Napoli ha fatto tanto, molto più di quanto fosse immaginabile alla vigilia di campionato. Poi, il grande recupero dopo aver fatto solo 8 punti in 7 partite, va etichettato come un trattato di storia applicata al calcio, anche a causa della complessità provocata dal gran numero di infortuni. Che ancora oggi il Napoli lamenta, anche se Conte ha trovato la nuova quadratura con Olivera in luogo di Buongiorno nella difesa a 4, mentre in attacco Raspadori sostituisce Neres".