Paura Torino-Venezia: Vanoli si accascia all'improvviso, attimi di terrore

Spavento enorme durante Torino-Venezia: nella parte finale del match Paolo Vanoli si accascia improvvisamente al suolo mentre parlava con un suo giocatore.

Malore Vanoli Torino-Venezia, cosa è successo

Per il tecnico si è trattato di un mancamento, forse un calo di zuccheri, che ha fatto però temere davvero il peggio per alcuni secondi. Per fortuna l’allenatore sta bene e ha regolarmente proseguito in panchina ringraziando tutti per le attenzioni. Si è alzato da solo, seppur supportanto dai tanti presenti accorsi per aiutarlo, e non è stato necessario l'intervento medico se non per una rapida conferma che stesse bene. La gara è finita poi 1-1.