Moretto: "Salta Millot e l'Atletico punta Raspadori: dialoghi aperti e positivi"

Il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha riferito alcuni aggiornamenti circa le trattative del Napoli:

"Chiudiamo il discorso di oggi parlando di Giacomo Raspadori. L’Atletico Madrid ha di fatto perso un altro obiettivo: Enzo Millot dello Stoccarda, centrocampista offensivo seguito a lungo dal club spagnolo, è ormai destinato all’Arabia. Mancano solo le firme. Con l’addio ormai certo di Millot, l’Atletico sta valutando altre opzioni, e negli ultimi giorni è stato proposto proprio Raspadori, in uscita dal Napoli.

È vero che il club spagnolo lo sta prendendo in considerazione, ma ad oggi non c’è una vera trattativa tra le due società. Vi posso confermare che l’Atletico sta monitorando la situazione, ma solo a condizioni ben precise. Il club non vorrebbe superare i 20 milioni di euro e, inoltre, punta a una formula che non prevede il trasferimento a titolo definitivo, come invece chiede il Napoli.

Vedremo se le parti approfondiranno il discorso. Va detto che i rapporti tra l’entourage di Raspadori e l’Atletico sono buoni: Ruggeri, procuratore dell’attaccante, ha già legami con il club spagnolo. I dialoghi sono aperti e positivi, ma al momento non ci sono passi concreti in avanti".