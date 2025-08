Da qualche minuto la SSC Napoli ha comunicato la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2025-26. Questo il messaggio del club "Al via la fase di vendita libera della campagna abbonamenti 2025-2026. Il club azzurro scrive su X: "Al Via la Vendita Libera. Assicurati un posto per tutta la stagione. T’APPARTENE"". Nel frattempo, manco a dirlo, il portale di TicketOne è andato già in tilt.