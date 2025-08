Gazzetta - Cajuste deve decidere tra Ipswich e Noem: il Napoli vuole cederlo a titolo definitivo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Cajuste:

“Jens Cajuste di nuovo in bilico. Non che il suo futuro - l’addio - sia ancora da definire, anzi. E’ la destinazione che continua a cambiare ora dopo ora. Ipswich e Nome continuano a duellare per il centrocampista svedese reduce proprio dalla retrocessione con gli inglesi, il Napoli chiede solo che la cessione sia definitiva: prestito con obbligo offerta da entrambi i club, ora sta a Cajuste decidere”