Lukaku-CAM, due occasioni in Napoli-Casertana: ci prova con una punizione dal limite! | VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Casertana termina 1-1: finisce la quarta amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella seconda gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro,dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

E questa mattina è partito titolare anche Romelu Lukaku, che ieri era solo subentrato nel finale contro il Brest. Due occasioni per Big Rom, una nel primo tempo col portiere che ha deviato il tiro in corner, la seconda su punizione dal limite dell'area nella ripresa. Ma purtroppo senza trovare la via del gol.

Ecco il video: