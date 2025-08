Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito al futuro del calciomercato SSC Napoli:



"Una volta arrivato il mediano, il Napoli potrà dare il via libera alla cessione di Vergara: ad oggi è in tutto e per tutto il sesto centrocampista a disposizione di Conte e non si può farlo andar via".