Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso i social ha riferito gli ultimi aggiornamenti su Darwin Nunez, attaccante del Liverpool accostato di recente al Napoli:

Nunez è obiettivo AlHilal (come anticipato due mesi fa): ci sono stati dialoghi con Simone Inzaghi e con il suo entourage. Settimana importante per verificare eventuali interessi da club europei, in caso contrario gli arabi insisteranno