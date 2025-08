Calamai: "Dubbi su Chiesa, Conte è l'unico che potrebbe fare il miracolo"

Luca Calamai scrive su TMW:

"Sono curioso pure di vedere dove finirà Federico Chiesa. Non sono convinto che questo talento, frenato da un brutto infortunio e attore non protagonista da troppo tempo, sia ancora in grado di fare la differenza. Investire su di lui è una scelta rischiosa. Ho la sensazione che il miglior Chiesa sia ormai solo un ricordo. L’unico che può ribaltare a mio parere questo scenario è Antonio Conte. Le qualità del tecnico salentino unite al calore del popolo napoletano potrebbero fare il miracolo. Ma continuo ad avere forti dubbi. Vedremo".