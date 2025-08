Dove vedere la conferenza stampa di presentazione di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli

Vanja domani in conferenza stampa, a Dimaro, per la sua presentazione ufficiale alla SSC Napoli. Se ti stai chiedendo dove vederla in diretta, sappi che potrai ascoltare le dichiarazioni di Vanja Milinkovic-Savic tranquillamente da smartphone, tv o pc, grazie alla diretta di CalcioNapoli24.

Dove vedere la conferenza stampa Vanja Milinkovic-Savic

La conferenza stampa di presentazione di Vanja Milinkovic-Savic si terrà domani pomeriggio, martedì 5 agosto, alle ore 16:15 a Castel di Sangro, presso il Teatro Tosti. Ecco dunque dove vedere la conferenza stampa di Sam Beukema: a partire dalle ore 16:45 circa potrete seguire la conferenza in video su CalcioNapoli24, sul nostro canale YouTube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Ricapitolando, ecco dove vedere la conferenza Vanja Milinkovic-Savic: