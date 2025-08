Miretti verrebbe di corsa al Napoli! Ecco quando può sbloccarsi la trattativa

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito al futuro del calciomercato SSC Napoli:



"Quella per il centrocampista è una pista che si muoverà solo una volta risolto l'impasse degli esterni. Perché è vero che Miretti piace e che il calciatore vestirebbe l'azzurro di corsa, ma il club aspetterà per limare le distanze con la Juventus su domanda e offerta e per capire quante altre situazioni potrebbero sbloccarsi in mezzo al campo. Di certo il profilo del centrocampista italiano piace sia per la duttilità che per l'utilità nel discorso liste".