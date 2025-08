Gutierrez al Napoli, occhio alle visite mediche: ecco perché non saranno una formalità

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista dell'arrivo in azzurro di Miguel Gutierrez:

"In dirittura d’arrivo c’è soprattutto l’acquisto dal Girona di Miguel Gutierrez, l’esterno mancino su cui il Napoli si è fiondato dopo la rinuncia a Ndoye. Per concludere l’operazione mancano pochi dettagli e la fumata bianca è attesa da un momento all’altro, con il giocatore che è pronto a volare in Italia per le visite mediche: non la solita formalità, peraltro, visto che è reduce da un intervento alla caviglia. Ma sul suo completo e rapido recupero non dovrebbero esserci troppi dubbi".