Corbo: "Ecco gli scialbi profili in lizza per sostituire Kvaratskhelia"

Antonio Corbo, giornalista, svela alcuni retroscena legati alla campagna acquisti del Napoli tramite il suo editoriale su Repubblica. Eccone uno stralcio:

"Nell’attesa ecco i profili, un po’ scialbi, senza escludere che arrivi uno inedito. Con migliori precedenti.

Raheem Sterling, classe 1994, la scorsa stagione in prestito all’Arsenal dal Chelsea. Premier League, 580 minuti, 0 gol e 2 assist. È fuori dal giro della nazionale inglese dal 2022. Alejandro Garnacho, 2004, in campo con il Manchester United in Premier League per 2458 minuti, 6 goal e 3 assist. Fu accusato “il giovane direttore” Manna, protetto solo da De Laurentiis, come se gli fosse sfuggito il secondo Messi. Jack Grealish, 1995, non convocato per il Mondiale Fifa per club. Con il Manchester City 817 minuti, 1 gol e un assist. Numeri riferiti alla Premier. Come per Federico Chiesa, 1997, con il Liverpool 141 minuti, 0 gol e 0 assist. Dati non eccitanti. Delle tre l’una: un miracolo di Conte, la fortuna del presidente, l’abilità di Manna. Chi indovina l’erede di Kvara, oggi protagonista in Europa? Come nei telequiz bisogna scoprire il bomber mascherato".