Criscitiello: "Lookman al Napoli è una possibilità concreta"

Calciomercato Napoli - Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, commenta la vicenda legata ad Ademola Lookman nel suo editoriale sul sito della Tv. Eccone uno stralcio:

"L’Inter ha solo una strada per salvare la faccia: arrivare a 50 più bonus, riallacciare con Percassi e poi tramite la stampa amica far credere ai tifosi che ha chiuso a 45 milioni. Lookman a Bergamo non resterà, il Napoli è una possibilità concreta e Marotta non può non prendere un calciatore così dopo tutto questo caos social e mediatico. Alla fine resterà solo un vincitore: ricco, forte e silenzioso. Parlantina lenta da studente della Cattolica, faccia da bravo ragazzo ma un criminale del calciomercato. Non lo sfidate che si perde in partenza.Indovinate il soggetto! Luca Percassi".