Calciomercato Napoli, Mediaset - I prossimi due colpi degli azzurri

Secondo Sportmediaset il Napoli avrebbe messo nel mirino altri due acquisti:

"Gutierrez è un vecchio pallino degli azzurri, che già lo avevano seguito a gennaio e poi a inizio estate. Adesso sembra essere arrivato il momento dell'affondo con il Girona. Di fatto c'è già un'intesa di massima con gli spagnoli: si ragiona sulla base dei 18 milioni di euro, anche se ballano un paio di milioni extra di bonus chiesti dal club proprietario del cartellino del giocatore di scuola Real Madrid. Per Gutierrez, invece, è pronto un contratto quinquennale da poco più di 2 milioni di euro annui.

Parte da un po' più lontano, invece, la trattativa con la Juventus per Miretti. Il giovane centrocampista ha detto sì alle avance del Napoli e aspetta la fumata bianca per iniziare la sua avventura agli ordini di Conte. Manna ha fatto un primo tentativo, rimbalzato, per 10 milioni di euro contro i 20 chiesti da Comolli. Probabile che si arrivi alla stretta di mano a metà strada. Se ci sarà il sì a 15 milioni, allora la mediana azzurra potrà dirsi al completo".