Retroscena Juanlu: la reazione del Napoli quando gli è stato comunicato del Wolverhampton

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha preso una decisione definitiva per quanto riguarda il terzino destro Juanlu Sanchez. Il calciatore del Siviglia è stato trattato proprio dal direttore sportivo Giovanni Manna, ma la trattativa con il club andaluso sembra quasi essersi arenata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la reazione del club di De Laurentiis quando ha saputo che su Juanlu adesso c'è forte il Wolverhampton.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Per finire, la telenovela andalusa: le trattative con Bologna e Udinese per Alessandro Zanoli non decollano e Conte, nel frattempo, continua a valutarlo in allenamento. Di conseguenza, non si sblocca con il Siviglia l’affare Juanlu Sanchez, 21 anni: e così, all’improvviso, sul terzino s’è fiondato il Wolverhampton. Il Napoli non ha replicato e s’è fatto da parte: per ora è un’altra pista spagnola congelata. Anzi, da ieri quasi sfumata".