Italia e Arabia, due offerte tentano Politano: proposto progetto a lungo termine! Aut aut al Napoli | ESCLUSIVA

E' una vigilia di compleanno piuttosto agrodolce quella che sta vivendo Politano. Il 32esimo compleanno è alle porte, domani 3 agosto Matteo spegnerà 32 candeline, e lo farà all'apice della sua carriera: da campione d'Italia con un ruolo da leader nello spogliatoio, oltre che di grande equilibrio sul personale dopo il fatidico sì lo scorso 25 giugno nella cornice mozzafiato della Costiera Amalfitana con la splendida Alessandra Esposito.

C'è però qualcosa di irrisolto in questa sua estate magica, lo status contrattuale.

Mercato Napoli, due offerte per Politano: lo scenario

Il desiderio di Politano è quasi un segreto di Pulcinella nell'ambiente azzurro: vorrebbe legarsi al Napoli calcio a vita. Qui in città si trova benissimo e dopo aver trovato anche l'amore non vorrebbe in alcun modo andare via, ma allo stesso tempo aspetta un cenno dal club per prolungare il suo rapporto lavorativo. I contatti tra il suo entourage e il ds Giovanni Manna proseguono da diversi mesi sull'argomento del rinnovo.

Adesso però c'è un 'terzo incomodo' che solletica non poco Politano. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24 sia un club italiano che un club arabo avrebbero presentato al giocatore un progetto a lungo termine a cifre importanti. Politano ci starebbe seriamente pensando. E sarebbe una scelta di vita oltre che professionale.

Calcio mercato Napoli, club arabo su Politano

Politano, è bene ricordarlo, due stagioni fa per attaccamento alla maglia rifiutò una ricchissima offerta dall'Al Shabab nel momento peggiore del sodalizio campano post Scudetto.

Ora lo scenario è cambiato. Politano si aspetta un riconoscimento della sua fedeltà alla causa senza chiedere un ulteriore aumento, ma semplicemente di estendere l'attuale accordo. Per la serie: o un sì convinto o un no sincero, con la possibilità per il giocatore di sposare eventualmente un altro progetto tecnico a mercato ampiamente ancora aperto. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione, vedremo se ci sarà il rinnovo oppure il via libera per un addio senza rancore tra le parti.