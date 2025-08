CdS - Lookman accetta il contratto più basso pur di andare all'Inter. Il Napoli gli aveva offerto più soldi

Calciomercato Napoli - Ademola Lookman vuole giocare nell'Inter a tutti i costi. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il calciatore nigeriano ha accettato un contratto a cifre più basse da parte dell'Inter rispetto all'offerta che gli fece il Napoli qualche tempo fa:

"Il contratto che gli offre l’Inter è a cifre più basse di quelle che a inizio estate gli aveva sventolato il Napoli e pure di quanto l’Atalanta gli aveva offerto per il rinnovo, parliamo di 5 milioni netti a stagione. Già, il rinnovo: la scadenza 2027 è una variabile che in questa storia conta tantissimo. Senza rinnovo e senza cessione, la questione Lookman si trascinerebbe fino alla prossima estate con risvolti pericolosi e un iceberg chiamato parametro zero all’orizzonte".