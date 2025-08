Fiorentina, nodo Mandragora: rinnovo in stallo, possibile cessione in arrivo

La situazione più complicata per la Fiorentina riguarda il centrocampo, in particolare il futuro di Rolando Mandragora, di recente accostato anche al Napoli. Il giocatore è attualmente fermo per infortunio e il rinnovo del contratto, inizialmente considerato una priorità dal club, ha subito una battuta d’arresto.

Dopo segnali iniziali positivi, le dichiarazioni di uno dei suoi agenti hanno raffreddato l’ambiente: al momento, non c'è intesa tra le parti. Se non si riuscisse a trovare un accordo, la società potrebbe decidere di cedere Mandragora, valutato tra 8 e 10 milioni di euro, e puntare su un sostituto. In pole position per rimpiazzarlo c'è Hans Nicolussi Caviglia, già da tempo sotto osservazione dalla dirigenza viola.