Gutierrez-Napoli, nuovo contatto con Quilon: ecco come può arrivare l'accordo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito al futuro del calciomercato SSC Napoli:

"Gutierrez: nella mattinata di ieri c'è stato un ulteriore contatto con l'agente Quilon per l'accordo con il calciatore che può essere raggiunto sulla base di un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro a cui aggiungere bonus da discutere e fino al 2030. Le avances del Marsiglia per Gutierrez non hanno mai fatto breccia nel cuore né del Girona né del calciatore spagnolo che non avrebbe nella Ligue 1 la sua prima scelta".