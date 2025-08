Romano: "Clamoroso Millot: ha scelto l'Al Ahli e non l'Atletico Madrid". Gli spagnoli ora vanno su Raspadori?

Fabrizio Romano annuncia l'acquisto di Enzo Millot da parte dell'Al Ahli. Il calciatore era molto vicino all'Atletico Madrid. Chissà che questo colpo sfumato non possa far entrare nel vivo il discorso tra l'Ateltico e Giacomo Raspadori:

"Colpo a sorpresa per soffiare il giocatore all’Atlético Madrid: nonostante i recenti contatti con il Tottenham, Millot giocherà per l’Al Ahli. Accordo verbale raggiunto tra club e calciatore. Decisivo l’impegno della dirigenza e del tecnico Jaissle in questa trattativa".