Highlights Napoli-Casertana 1-1: gol di Politano e sintesi dell'amichevole a Castel di Sangro | VIDEO

Highlights Napoli Casertana 1-1: guarda su CalcioNapoli24 il video con tutti i gol, al 35' di Vano e al 44' di Matteo Politano, e la sintesi della partita amichevole in ritiro a Castel di Sangro.

Highlights Napoli Casertana 1-1: gol e sintesi

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Casertana termina 1-1: finisce la quarta amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella seconda gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro,dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

Di seguito il tabellino:

NAPOLI-CASERTANA 1-1

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret (1' st Contini); 59 Zanoli, 30 Mazzocchi, 24 Obaretin, 50 D'Angelo (17' st Marianucci); 99 Anguissa, 29 Hasa (17' st Gilmour), 94 Coli Saco (17' st McTominay); 21 Politano (28' st Neres), 9 Lukaku (28' st Simeone), 36 Sgarbi (17' st Lang). A disp.: 32 Milinkovic-Savic, 25 Ferrante, 4 Buongiorno, 11 De Bruyne, 13 Rrahmani, 22 Di Lorenzo, 26 Vergara, 27 Lucca, 31 Beukema, 37 Spinazzola, 68 Lobotka, 81 Raspadori, 69 Ambrosino. All.: Conte

CASERTANA (4-3-3): 1 Zanellati, 5 Llano, 4 Kontek, 2 Bacchetti (46' st Arzillo), 3 Falasca; 8 Proia, 6 Pezzella, 18 Deli (20' st Di Tommaso); 7 Carretta (29' st Capasso), 9 Vano (33' st Leone), 11 Bentivegna. A disp.: 12 Merolla, 22 Vilardi, 13 Heinz, 26 Romano, 27 Tarantino, 28 Giugno, 29 Allegretti, 30 Galletta. All.: Coppitelli

ARBITRO: Ventrone di Roma 1

MARCATORI: 35' pt Vano (C), 44' pt Politano (N)

ASSIST: Pezzella (C)

NOTE: spettatori 7.200. Angoli: 9-2 per il Napoli. Recupero: pt 1', st 4'.