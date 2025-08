Tuttosport - Il Toro ha il sì di Simeone: appuntamento con il Napoli a metà settimana per chiudere

Calciomercato Napoli - Giovanni Simeone attende di trasferirsi al Torino. Lo scrive questa mattina Tuttosport che evidenzia come, per chiudere di fatto l'operazione, serve l'accordo tra il club granata ed il Napoli:

"Per far andare in porto proprio l’operazione numero tre con i partenopei va trovata un’intesa sulla formula e sulle cifre: il Napoli chiede 8 milioni più bonus per il cartellino di Simeone e vorrebbe cederlo a titolo definitivo, anche perché il contratto dell’argentino scadrà il prossimo 30 giugno. I partenopei non hanno però chiuso all’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto: nel caso in cui dovesse prendere piede questa strada, De Laurentiis dovrà però prima esercitare la clausola per il rinnovo del contratto della punta per un’altra stagione.

Nulla di particolarmente complicato, insomma. In casa granata si può quindi guardare con un cauto ottimismo alla trattativa, anche perché la volontà di tutte le parti, seppur per motivi differenti, è quello di riuscire a trovare una quadra. Ed è proprio per questo motivo che Davide Vagnati ha dato appuntamento al collega Giovanni Manna per i prossimi giorni, entro metà settimana".