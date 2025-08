Giuseppe D'Angelo, occasione in Napoli-Casertana per il classe 2006: il portiere gli nega la gioia del gol! | VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Casertana termina 1-1: finisce la quarta amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella seconda gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro,dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

Quella di oggi è stata l'occasione per dare una chance da titolare anche al giovane Giuseppe D'Angelo, esterno a tutta fascia di piede sinistro, classe 2006. Esattamente un anno fa, firmava il primo contratto da professionista con la SSC Napoli. Dopo che già due stagioni fa aveva disputato un'ottima stagione in Primavera, da calciatore sotto età. D'Angelo è un centrocampista che nel tempo si è trasformato in esterno a tutta fascia. E oggi, in Napoli-Casertana, s'è fatto vedere anche nell'area di rigore avversaria, costruendosi una palla gol. Ma il portiere Zanellati gli ha negato la gioia del gol, su cross di Politano.

Ecco il video: