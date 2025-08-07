Calciomercato Napoli, un club di Serie A su Ambrosino: novità per Sgarbi e Cheddira

Calciomercato Napoli - Non solo trattative in entrata, il Napoli lavora anche alle cessioni per snellire la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"In attacco ci sono tanti movimenti in uscita: Sgarbi ha lasciato il ritiro per trasferirsi al Pescara, oggi è previsto un incontro con la Cremonese per la cessione di Ambrosino in prestito con diritto di riscatto, Cheddira, che ha raggiunto il ritiro di Castel Di Sangro, è conteso da Verona e Udinese".