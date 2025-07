Milinkovic-Savic al Napoli, ci siamo! CorSport: ultimo dettaglio con il Torino, a breve può raggiungere Conte

Calciomercato SSC Napoli - Napoli su Milinkovic-Savic, il portiere del Torino è in trattativa serrata con gli azzurri ed è vicinissimo a vestire la maglia dei partenopei.

Ecco gli ultimi aggiornamenti del Corriere dello Sport sul possibile acquisto di Vanja Milinkovic-Savic:

"Il portiere è ancora in attesa di un via libera per raggiungere Conte che a questo punto potrebbe arrivare in qualsiasi momento, in virtù del fatto che le due società stanno riflettendo soltanto sui termini di pagamento. Le cifre: 22 milioni complessivi, tra la clausola e varie, con pagamento rateizzato in più anni. Milinkovic è in attesa del Napoli da oltre una settimana e ormai si limita al minimo indispensabile in ritiro con il Toro. Per altro in provincia di Bolzano, a Passo allo Stelvio, un'oretta da Dimaro: raggiungere i nuovi compagni sarebbe un attimo. Di certo sarà in campo a Castel di Sangro".