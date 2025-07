Esposito, l'agente a CN24: "Importante l'anno con Conte, lo volevano anche club di A! Sull'addio al Napoli..."

Ultime notizie Napoli - Alessandro Musella, agente tra gli altri di Matteo Marchisano e Mattia Esposito, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

“Marchisano all’Avellino ed Esposito all’Altamura a titolo definitivo, perchè il Napoli non ci ha puntato? Il club azzurro punta ai massimi risultai anche in Europa, quindi è anche giusto che poi alcuni giovani vadano a farsi le ossa altrove. Pensare che un giovane del Napoli possa arrivare fino alla prima squadra, ad oggi, credo sia davvero complicato”.

Su Esposito: “L’anno scorso Conte lo ha tenuto praticamente tutto l’anno in rosa, andò anche in panchina contro il Milan. L’anno scorso rimase a Napoli perchè gli azzurri ci puntavano, nonostante ci fossero davvero tante richieste. Per lui è stato un anno importantissimo perchè è cresciuto con Conte, poi qualche volta non si trovano gli incastri e ci sono visioni differenti”.

Cosa mi aspetto per il futuro sul futuro di Esposito? C’erano anche squadre di A e di B oltre il Team Altamura, ma lui ha voluto giocare con i grandi ed ha scelto l’Altamura perchè lo hanno voluto insistentemente. Accanto a lui ci sarà Poli, Mbaye ed altri calciatori che possono aiutarlo a crescere ancora”.