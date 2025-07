Calciomercato Napoli, Sassuolo su Mazzocchi: pronta la prima offerta

Il Sassuolo sta pensando di presentare un'offerta, nelle prossime ore, per Pasquale Mazzocchi, terzino destro del Napoli. Dopo l'accordo con Juamlu Sanchez - che dovrebbe presto sostenere le visite mediche con il club azzurro - ecco che il laterale può salutare. Nelle scorse settimane Cagliari e Pisa avevano fatto dei sondaggi, ma in questo momento il club neroverde è assolutamente in pole position.

La formula dovrebbe essere quindi quella del prestito con diritto di riscatto. Il Napoli vorrebbe almeno inserire un obbligo condizionato, fissando la cifra per il riscatto a 3 milioni di euro. A riportare la notizia è TMW.