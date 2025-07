Miretti-Napoli, doppia formula per chiudere: ecco tutte le cifre dell'affare con la Juventus

Calciomercato Napoli - Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus, è l'ultima idea del Napoli per completare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte.

Ecco quanto riportato da Il Mattino sull'operazione Napoli-Juventus per Miretti:

"E in questa direzione vanno anche le voci su Miretti: operazione tra i 12 e i 14 milioni di euro, per il giocatore è pronto un contratto di 4 anni da 1,7 milioni di euro a stagione. Il Napoli starebbe valutando se chiudere subito a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto".