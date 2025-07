Marchisano, l'agente a CN24: "Avellino scelta mirata, ecco perchè non è rimasto a Napoli"

Ultime notizie Napoli¬†-¬†Alessandro Musella, agente tra gli altri di Matteo Marchisano e Mattia Esposito, √® intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‚ÄėCalcio Napoli 24 Live‚Äô trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).¬†

‚ÄúMarchisano all‚ÄôAvellino ed Esposito all‚ÄôAltamura a titolo definitivo, perch√® il Napoli non ci ha puntato? Il club azzurro punta ai massimi risultai anche in Europa, quindi √® anche giusto che poi alcuni giovani vadano a farsi le ossa altrove. Pensare che un giovane del Napoli possa arrivare fino alla prima squadra, ad oggi, credo sia davvero complicato‚ÄĚ.

Su Marchisano: ‚Äú Pu√≤ giocare sia a destra che a sinistra a tutta fascia, sia da quarto che da quinto come esterno. Pu√≤ rendere ancora di pi√Ļ rispetto ad ora, ha gamba ed un potenziale che pu√≤ portarlo lontano‚ÄĚ.

Cosa mi aspetto per il futuro sul futuro di Marchisano? Credo che per lui sia una grande opportunit√† andare in un club di Serie B, che lo ha voluto a titolo definitivo, potendo lavorare con chi conosce bene i giovani ed il loro valore. Entra in un contesto dove √® conosciuto bene dallo staff, ha firmato un biennale e sapr√† dimostrare il suo valore‚ÄĚ.