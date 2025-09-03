Il Mattino - Nuovo patto tra De Laurentiis e Conte: vogliono migliorare il Napoli del futuro con quest'idea

Napoli - Un recente studio della "Gazzetta dello Sport" aveva evidenziato che De Laurentiis è l'azionista di serie A che ha immesso meno denaro nel proprio club: 16 milioni. È il segno di un'azienda che funziona e non ha bisogno di un ripianamento delle perdite da parte della proprietà, come accade in quei club del Nord, sorpassati dal Napoli al vertice. Un cambio di paradigma realizzato con le idee, i milioni e il lavoro. Non vi è stato nulla di casuale. I prossimi passi - studiati - riguardano lo stadio e il centro sportivo, che aiuterà a far fiorire i talenti azzurri. Nel rinnovato patto tra De Laurentiis e Conte vi è anche questo impegno: i grandi club non soltanto comprano bravi giocatori ma tentano anche di crearli. Lo scrive Il Mattino.