Baridó, l'agente: "Paragoni? Come Dybala e Soulé agli esordi! Ha scelto Napoli per due motivi"

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Baridó: ricorda Dybala e Soulé agli inizi, ha scelto gli azzurri perché c'è Manna e ama la città

Calciomercato SSC Napoli, Marco Sommella, agente tra gli altri di Baridò, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"Baridò è un bel giocatore, bisogna dosare però i vari paragoni: un dieci, Boca Junior, caratteristiche tecniche... Bisogna andare con i piedi per terra, Francisco è talentuoso, la Juve ne sbaglia pochi di giocatori di questo tipo. Hanno fatto un lavoro eccezionale in questi anni con i giovani talenti: Dragusin, Soulé, De Winter, ecc. ecc. Purtroppo ci sono stati due cambi dirigenziali, con il nuovo corso alla Juve sono cambiate le idee e non c’è stato l’idea di crescere insieme con Bardirò.

Paragoni? Senza scomodare nessuno direi che è un Dybala e Soulé prima maniera, ma senza esagerazione. Deve crescere, andrà a giocare in Primavera. Manna è molto attento, adesso c’è una tendenza diversa. Baridò ha scelto il Napoli per due fattori determinanti: per Manna che lo portò alla Juve e poi perché in questi anni è venuto a trovarmi a Napoli e si è innamorato di tutto il contesto, per lui che è un giovane ragazzo di Buenos Aires. È stato facile per lui scegliere Napoli".

Francisco Baridó: nuovo calciatore del Napoli
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
