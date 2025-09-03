Baridó, l'agente: "Paragoni? Come Dybala e Soulé agli esordi! Ha scelto Napoli per due motivi"

Calciomercato SSC Napoli, Marco Sommella, agente tra gli altri di Baridò, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"Baridò è un bel giocatore, bisogna dosare però i vari paragoni: un dieci, Boca Junior, caratteristiche tecniche... Bisogna andare con i piedi per terra, Francisco è talentuoso, la Juve ne sbaglia pochi di giocatori di questo tipo. Hanno fatto un lavoro eccezionale in questi anni con i giovani talenti: Dragusin, Soulé, De Winter, ecc. ecc. Purtroppo ci sono stati due cambi dirigenziali, con il nuovo corso alla Juve sono cambiate le idee e non c’è stato l’idea di crescere insieme con Bardirò.

Paragoni? Senza scomodare nessuno direi che è un Dybala e Soulé prima maniera, ma senza esagerazione. Deve crescere, andrà a giocare in Primavera. Manna è molto attento, adesso c’è una tendenza diversa. Baridò ha scelto il Napoli per due fattori determinanti: per Manna che lo portò alla Juve e poi perché in questi anni è venuto a trovarmi a Napoli e si è innamorato di tutto il contesto, per lui che è un giovane ragazzo di Buenos Aires. È stato facile per lui scegliere Napoli".