UFFICIALE - SSC Napoli, ecco i numeri di maglia di Hojlund ed Elmas!

Notizie  
UFFICIALE - SSC Napoli, ecco i numeri di maglia di Hojlund ed Elmas!

SSC Napoli, adesso è ufficiale il numero di maglia di Hojlund che sceglie la 19 ed Elmas prende la 20

La SSC Napoli ha ufficializzato i numeri di maglia degli ultimi due acquisti della sessione estiva di calcio mercato: Eljif ElmasRasmus Hojlund hanno scelto il numero con cui giocheranno quest'anno in azzurro.

SSC Napoli: il numero di maglia di Hojlund

Rasmus Hojlund ha scelto il numero di maglia per la sua avventura con la SSC Napoli, l'attaccante ex Manchester United ha scelto la numero 19 per la prima volta nella sua carriera:

  • 19 HOJLUND Rasmus

L'attaccante aveva indossato la 9 e la 11 allo United e la 17 all'Atalanta nelle ultime stagioni. Mentre con la Nazionale danese gioca praticamente sempre con la maglia numero 9.

Numero di maglia di Hojlund ed Elmas

SSC Napoli: il numero di maglia di Elmas

Eljif Elmas ha scelto il numero di maglia per la sua seconda avventura con la SSC Napoli, il centrocampista ex Lipsia ha scelto la numero 20 per il suo ritorno in azzurro:

  • 20 ELMAS Eljif

 Anche per Elmas si tratta di una prima volta nella sua carriera, non l'ha mai indossata prima: dopo il 12 e la 7 indossate col Napoli, al Lipsia e al Toro ha giocato rispettivamente con la numero 6 e la 11.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top