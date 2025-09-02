UFFICIALE - SSC Napoli, ecco i numeri di maglia di Hojlund ed Elmas!

La SSC Napoli ha ufficializzato i numeri di maglia degli ultimi due acquisti della sessione estiva di calcio mercato: Eljif Elmas e Rasmus Hojlund hanno scelto il numero con cui giocheranno quest'anno in azzurro.

SSC Napoli: il numero di maglia di Hojlund

Rasmus Hojlund ha scelto il numero di maglia per la sua avventura con la SSC Napoli, l'attaccante ex Manchester United ha scelto la numero 19 per la prima volta nella sua carriera:

19 HOJLUND Rasmus

L'attaccante aveva indossato la 9 e la 11 allo United e la 17 all'Atalanta nelle ultime stagioni. Mentre con la Nazionale danese gioca praticamente sempre con la maglia numero 9.

Numero di maglia di Hojlund ed Elmas

SSC Napoli: il numero di maglia di Elmas

Eljif Elmas ha scelto il numero di maglia per la sua seconda avventura con la SSC Napoli, il centrocampista ex Lipsia ha scelto la numero 20 per il suo ritorno in azzurro:

20 ELMAS Eljif

Anche per Elmas si tratta di una prima volta nella sua carriera, non l'ha mai indossata prima: dopo il 12 e la 7 indossate col Napoli, al Lipsia e al Toro ha giocato rispettivamente con la numero 6 e la 11.