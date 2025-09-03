Calciomercato Serie A, futuro Lookman: è arrivata la decisione definitiva dell'Atalanta!

Calciomercato Serie A, futuro Lookman: è arrivata la decisione definitiva dell'Atalanta!

Calciomercato Serie A, le ultime notizie: Lookman resta all'Atalanta, decisione finale del club

Ultime news calciomercato - Ademola Lookman sembrerebbe dover restare all'Atalanta, almeno fino a gennaio. Il club di Bergamo l'ha inserito anche in lista UEFA per la Champions League, Fabrizio Romano via X conferma:

"Per Ademola Lookman non è mai stata presa in considerazione l'opzione di trasferirsi nella Super League turca. È stato inserito nella lista dei convocati dell'Atalanta per la Champions League. L'Atalanta non ha nemmeno preso in considerazione la proposta del Bayern di prestito con diritto di riscatto nelle ultime 48 ore di mercato".

E Tuttomercatoweb conferma:

"Ademola Lookman non è cedibile dall'Atalanta. Il club bergamasco ha deciso di reintegrare il calciatore dopo la sessione di mercato che lo ha visto vicino all'Inter, disertando gli allenamenti e con un'assenza di 15 giorni fra Algarve e Londra. [...] Ora però non c'è possibilità di avere un rimpiazzo. Nelle prime due partite si sono alternati Maldini e Kamaldeen Sulemana, senza grandi risultati. Il ritorno di Lookman sarà quindi un toccasana per una squadra che ha rinnovate ambizioni, ha inserito due giocatori, Zalewski e Musah, per due riserve e rimpiazzato Retegui con Krstovic, ma con uno Scamacca in più, al netto dei problemini al ginocchio.

Niente Galatasaray e niente Arabia Saudita, quindi. Lookman è il monito della società per i prossimi che vorranno lasciare Bergamo forzando la mano. Non funziona così, anche a costo di avere un altro anno e solamente una stagione dalla scadenza, quindi cifre molto inferiori fra un'estate, quella che sarà dell'addio".

Ademola Lookman con l'Atalanta
