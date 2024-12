Calciomercato Napoli, la Lazio irrompe su Jacopo Fazzini, il calciatore dell'Empoli sul quale gravitava da tempo anche il club azzurro. Secondo Alfredo Pedullà , giornalista di Sportitalia, la Lazio avrebbe offerto 1 milione di euro per il prestito oneroso di Fazzini più 11 milioni di euro per l'obbligo di riscatto biennale, una formula già utilizzata per l'acquisto Rovella.