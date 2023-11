Calciomercato Napoli - Ci sarà quest’oggi Teun Koopmeiners allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, presente per il big match Atalanta-Napoli con Gian Piero Gasperini che sorride.

Mercato Napoli, il retroscena su Koopmeiners

L’olandese intanto, come si legge sul Corriere di Bergamo oggi in edicola, ritroverà così la sua pretendente estiva più tenace con Aurelio De Laurentiis che mise sul piatto 47 milioni di euro addirittura. Ma nulla da fare: la Dea disse comunque no.