"Se è così vado via", spunta il motivo del possibile addio di Di Lorenzo! Lo vuole la Roma

Calciomercato SSC Napoli - Il futuro di Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere lontano dal club partenopeo, tante le sirene fra Serie A e l'estero per il capitano azzurro. E adesso potrebbe scegliere di lasciare il Napoli, nonostante il rinnovo recente.

Con De Laurentiis che spingeva per Gasperini, a Di Lorenzo non sarebbe andata giù la rivoluzione tattica. Lo racconta Repubblica oggi in edicola:

"ADL aveva incaricato il direttore sportivo Giovanni Manna di informare indirettamente pure i giocatori, invitati a prepararsi a una vera e propria rivoluzione tattica attraverso un indicativo messaggio. «Nella prossima stagione ripartiremo con la difesa a tre». De Laurentiis ha fretta di decidere e aspetta la risposta di Gasperini. Non c’è solo Conte e in quota restano pure i nomi di Stefano Pioli — che si è svincolato ieri dal Milan — e di Vincenzo Italiano. Entrambi giocano però in difesa a 4 e non a 3, in contrasto dunque con la rivoluzione annunciata a Castel Volturno e già rigettata da Di Lorenzo. «Se è così vado via...». Sul capitano si è subito fiondata la Roma".