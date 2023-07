Folorunsho-Verona, l'affare si blocca a causa di Rudi Garcia: il motivo

Folorunsho è stato uno dei giocatori migliori dell'ultimo campionato di Serie B col Bari. Arrivano aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore pronto ad una nuova sfida. Intanto però è al ritiro di Dimaro col Napoli e ci resterà per decisione di Rudi Garcia.

Folorunsho Verona: il Napoli blocca l'affare

Napoli - Il Verona era pronto a regalare al nuovo allenatore Baroni un acquisto come quello di Folorunsho per la prossima stagione. Tra gli obiettivi di mercato gialloblù figura proprio Michael Folorunsho, tornato al Napoli dopo una stagione in prestito al Bari. Secondo quanto riporta il Corriere di Verona però ora il Napoli ha bloccato l'eventuale cessione di Folorunsho. Il nuovo tecnico Rudi Garcia vuole valutare il giocatore nel ritiro di Dimaro.