Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport annuncia due rinnovi in casa Napoli:

"Il Napoli avanza per Sanchez (Siviglia), che resta il principale candidato al ruolo di vice Di Lorenzo; mentre sono in dirittura d’arrivo i rinnovi di Politano e Anguissa fino al 2028. In uscita Lindstrom destinato al Wolfsburg. Capitolo Ndoye: i campioni d’Italia non hanno mollato la presa per lo svizzero"