Dall'Inghilterra: Mainoo vuole Napoli ed ha chiesto la cessione, ma il Manchester United si è rifiutato

Kobbie Mainoo ha chiesto la cessione al Manchester United, ma il club inglese non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. È quanto riporta oggi il Daily Mail, secondo cui la società di Manchester avrebbe già comunicato al calciatore l'intenzione di riconfermarlo. Anche il Mirror lo conferma: Mainoo vuole il Napoli, ma lo United si rifiuta di venderlo.

A nulla, dunque, sarebbe valsa la richiesta di cessione avanzata dal centrocampista, su cui era piombato anche il Napoli nelle scorse ore, oltre a diverse squadre di Premier League e non solo.

"È frustrato per la mancanza di tempo di gioco e per la lentezza dei negoziati contrattuali con il club", si legge sul Daily Mail.