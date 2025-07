Sky - Milinkovic-Savic al Napoli, affare in chiusura! ADL pagherà più della clausola rescissoria: il motivo

Manuele Baiocchini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sky Sport 24 a proposito dell'affare tra Napoli e Torino per Vanja Milinkovic-Savic:

"Milinkovic-Savic al Napoli è un'operazione in chiusura. Il Napoli, però, non pagherà la clausola rescissoria da 19 milioni, ma verserà nelle casse del Torino 22.5 milioni di euro. Il motivo? Il Napoli avrà così la possibilità di pagare il cartellino del giocatore in maniera dilazionata nel tempo. Gli azzurri avranno una rateizzazione più lunga dal Torino".