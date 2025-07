De Giovanni: "Sono convinto che l'insistenza su certi nomi dipendono dalla volontà di Conte. Raspadori? Voglio dire una cosa"

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato dall'emittente radiofonica:

"Il Napoli ha tutti gli elementi per scrivere un lieto fine sul libro di quest'anno. Conte ha tutte le responsabilità che l'anno scorso non aveva perchè c'era una squadra work in progress, con calciatori che sono arrivati in netto ritardo e la cessione di Kvaratskhelia. Quest'anno gli stanno costruendo la squadra in maniera celere. Milinkovic-Savic? Siamo d'accordo che si stia spendendo troppo perchè ha vent'otto anni. Però il serbo, con uno come Lucca, De Bruyne e McTominay, diventa uno schema di gioco.

Ndoye? 40 mln sono troppi, ha fatto un solo campionato bellissimo in una squadra che è arrivata nona. Però Conte vede in Ndoye la copertura adeguata a De Bruyne. Conte sta strutturando la squadra che gli serve. E' sbagliato parlare di dualismi, Conte sta attrezzando un organico che gli consenta di cambiare pelle anche nel corso di una stessa partita. Sono convinto che l'insistenza su certi nomi dipendono dalla volontà di Conte. Raspadori? La poca disponibilità a cederlo è un altro tema, lui da solo rappresenta la variante al 4-3-3".