Napoli - Non si registrano novità per Andrea Petagna. L'affare pare bloccato e non soltanto per via dell'interesse del Monza per Mauro Icardi. La divergenza di vedute riguarda la formula: prestito con obbligo in caso di salvezza è ciò che vorrebbero i biancorossi, prestito con obbligo vincolato ad altre condizioni invece è quello che vorrebbe il Napoli. Lo scrivono i colleghi di TuttoMonza.