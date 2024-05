Notizie Napoli calcio. ll giornalista Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play parlando del futuro di Roberto De Zerbi:

De Zerbi sondato per ora, oltre che dal Milan, anche da Marsiglia, Nottigham Forest e Napoli. Per i primi due club è una priorità, per il club di De Laurentiis per ora solo uno del casting...