Novità De Zerbi, Cerchione annuncia: "Hanno pagato la clausola! Tutto già fatto"

Nuovo allenatore Napoli, arrivano aggiornamenti sul fronte Roberto De Zerbi. Il tecnico di Brescia, attualmente svincolato, è balzato tra i nomi papabili per accomondarsi sulla panchina partenopea. 

Ecco quanto rivela il collega Luca Cerchione a tal proposito: 

La clausola di De Zerbi non è decaduta ma è stata ridotta grazie ad un gentleman agreement tra l’allenatore ed il Brighton. Per accaparrarsi il tecnico c’è stato un club che ha pagato agli inglesi circa 5 milioni di euro, meno della metà di quanto previsto nel contratto. In questo momento è già tutto fatto, ma dall’entourage non trapela nulla, c’è massimo riserbo sul nome della squadra con cui si è accordato".